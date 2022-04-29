Песков: у Владимира Путина запланированы рабочие встречи в период с 4 по 6 мая
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836793249.html
Украинский кризис
СМИ: Путин и Зеленский приглашены на саммит G20
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Стала известна главная тема совета министров ЕС по энергетике
Газовый вентиль
Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях
Торги
Облигации "Боржоми" теряют более 40% в ходе торгов на Московской бирже
Северный поток-2
В бундестаге предложили новый способ запуска "Северного потока-2"
Дедолларизация
Эксперт объяснил, почему России выгоден “советский” курс рубля
Экономика в период санкций
Цены на энергоносители во Франции выросли за год на 26,6%
Нефть
Индия предложила своим госкомпаниям выкупить долю BP в "Роснефти"
Банки
Western Union оценила последствия санкций
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836793249.html
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