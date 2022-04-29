МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина запланированы рабочие встречи в период с 4 по 6 мая. В Кремле высказались о приглашении Путина на саммит G20

По его словам, "есть встречи у президента, мы будем своевременно вас о них информировать".