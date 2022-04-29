МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило, ссылаясь на источники, что РФ предложила Индии расплачиваться за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли. Индия предложила своим госкомпаниям выкупить долю BP в "Роснефти"

При этом источники отметили, что окончательное решение поданному вопросу еще не принято.

По мнению журналистов Блумберг, несмотря на то что Запад стремится свернуть отношения с Москвой, Индия хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.

Ранее в апреле издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что государственные нефтяные компании Индии планируют купить как можно больше российской нефти, меняя свою стратегию закупок с тендеров на переговоры. При этом поставки нефти из России составляют лишь небольшую долю общего импорта сырья в Индию из-за высокой стоимости грузовых перевозок.