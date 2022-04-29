МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направить Украине арестованные активы иностранцев, что является вопиющим искажением норм права и экспроприацией частной собственности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Блинкен рассказал, в каком случае США могут снять санкции против России

Принятый по результатам голосования законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев в случае получения ими средств за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы могут быть направлены на гуманитарную помощь гражданам Украины и восстановление страны.

"Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдо узаконить эту экспроприацию", — прокомментировал Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что принятие подобного закона демонстрирует хрупкость всех общепризнанных устоев в области частной собственности, экономики, политики и всего остального и не вызывает "ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия".