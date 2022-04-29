МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Единственный пункт пропуска Стурскуг на границе Норвегии и России будет закрыт для проезда российских грузовиков, также будет введен запрет для захода российских судов в норвежские порты, за исключением рыболовных, заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт по сообщению телерадиокомпании NRK. Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях

Министр сказала, что страна, в рамках пятого пакета санкций ЕС против России, вводит запрет на использование пункта пропуска Стурскуг для грузового транспорта и на ввоз ряда химических веществ. "Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", — добавила Хюитфельдт.

Также телекомпания сообщает о закрытии Норвегией портов для захода всех российских судов, кроме рыболовного флота.

Министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран заявил NRK, что запрет вступит в силу 7 мая.