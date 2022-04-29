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https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836794591.html
Набиуллина рассказала, когда цены подстроятся к новым реалиям
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. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условиям произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Основная ценовая... ПРАЙМ, 29.04.2022
финансы, бизнес, экономика, новости, цб рф, эльвира набиуллина, цены в россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условиям произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени — в следующем", — сказала она.
В итоге годовая инфляция снизится до интервала 5-7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%, добавила глава регулятора.