МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основная ценовая подстройка в России к изменившимся условиям произойдет в этом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик инфляции в России

"Основная ценовая подстройка к изменившимся условиям произойдет в этом году, в меньшей степени — в следующем", — сказала она.

В итоге годовая инфляция снизится до интервала 5-7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%, добавила глава регулятора.