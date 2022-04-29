МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле вырос до 65,2 пункта с мартовских 59,4 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя до 65,7 пункта, как и показала предварительная оценка.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, вырос до 69,4 пункта с 67,2 пункта в марте, а индекс экономических ожиданий — до 62,5 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне в 68,1 пункта и 64,1 пункта соответственно, что совпадает с предварительными оценками.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.