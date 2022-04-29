МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета, соответствующее постановление премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. Рубль за апрель вырос к доллару на 12,06 рубля

"Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями РФ, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ", — говорится в документе.

Согласно документу, для получения выплат необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в органы, осуществляющие выплаты, указав в нем реквизиты счета, открытого в России. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Кроме того, в случае снятия ограничительных мер, препятствующих получению выплат, либо в случае предоставления указанного выше заявления, выплаты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления этих обстоятельств, с доплатой за все прошлое время.

"Установить, что в случае снятия в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, препятствующего осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы РФ на территорию иностранных государств, по желанию лица, реализовавшего право на выплату в соответствии с пунктом два настоящего постановления, по его заявлению выплаты могут осуществляться в порядке, установленном до вступления в силу настоящего постановления, путем перевода за пределы РФ", — добавляется в документе.

Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.