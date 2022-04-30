МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россия в качестве реакции на санкционные ограничения оппонентов намерена сфокусировать усилия на уходе от доллара, замещении импорта и укреплении технологической самостоятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров заявил о согласии большинства партнеров платить за газ в рублях

"Сфокусируем усилия на работе по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Продолжим адаптацию к внешним вызовам, интенсифицируем программы развития перспективных и конкурентных отраслей", — сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.

Россия продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. Будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения", — сказал Лавров.

Русофобская линия Запада ничем не оправдана и не имеет никаких перспектив: ослабить нас не получится, ситуация уже стабилизируется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что специальная операция по защите Донбасса "стала для коллективного Запада поводом" для введения массированных ограничительных мер против России, ее юридических и физических лиц.

"В США, Великобритании, Канаде, странах Евросоюза не скрывают цели "удушения" нашей экономики, блокирования дальнейшего поступательного развития страны… Очевидно, что данная русофобская линия не только не может быть ничем оправдана, но и не имеет никаких перспектив. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия это беспрецедентное давление выдержала. Сейчас ситуация стабилизируется, хотя, конечно, далеко не все риски уже миновали. В любом случае ослабить нас не получится", — заявил Лавров.

По словам министра, правящие круги Запада не смущает, что антироссийские санкции уже начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств, в США и многих странах Европы экономическая динамика ухудшается, растут инфляция и безработица.

Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ради удовлетворения собственных геополитических амбиций Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира. Иначе чем объяснить безудержный маховик антироссийских санкций, который запустили западники с началом операции и который они не думают останавливать?" — сказал министр.

Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россией предпринимаются меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов", — отметил он.

По словам Лаврова, "однако украинская сторона продолжает блокировать иностранные корабли, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела".

"Более того, подразделениями военно-морских сил Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах. Эти взрывные устройства открепляются от якорных тросов и дрейфуют в открытое море, из-за чего представляют серьезную опасность как для морских флотов, так и для портовой инфраструктуры причерноморских стран", — добавил он.

Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности, кроме того, в повестке переговоров — вопросы отмены санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора", — сказал Лавров.

Он добавил, что в документе "должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности".

"В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие. Урегулирование ситуации на Украине позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом", — сказал министр.

Он отметил, что в качестве "одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".

Россия, рассказал Лавров, делится с китайскими дипломатами информацией о ходе переговоров, и признательна Пекину, как и другим партнерам по БРИКС, за их взвешенную позицию по украинскому вопросу.

Москва намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной продукции, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Россия как ответственный участник мирового рынка намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", — сказал Лавров.