МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Спад внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам текущего года превысит 10%. Переход к росту экономики страны стоит ожидать не ранее 2024 года, считает экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. Володин назвал правильным решение приостановить поставки газа в ряд стран

"Я думаю, что спад ВВП будет больше 10%, за последний месяц мой прогноз ухудшился", — отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Экономист указал, что уровень неопределенности ситуации продолжает быть высоким.

"Люди, которые считают, что в 2023 году будет рост, мне кажется, что они – оптимисты. Я бы ожидал, что переход хоть к какому-то росту – это 2024 год", — добавил Ениколопов.

Напомним, что 29 апреля Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз. В документе указано, что прогноз регулятора на 2022 год по спаду ВВП РФ составляет 8-10%. Снижение продолжится и в следующем году — может составить от 3% до нуля.

Минэкономразвития пока не опубликовало свой прогноз, однако на этой неделе в среду глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, со ссылкой на предварительный прогноз министерства, что снижение ВВП России по итогам 2022 года составит 8,8% (в консервативном варианте — 12,4%).

Что касается перспектив возвращения экономики России к уровням начала 2022 года, то, по мнению ректора РЭШ, осуществить это за 3-5 лет не удастся. "Будет это 6-7 или 10 лет – зависит от разных обстоятельств", — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00.