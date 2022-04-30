ПЕКИН, 30 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае вновь остался ниже психологической отметки в 50 пунктов, упав до 47,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

Показатель упал на 2,1 процентных пункта против 49,5 в марте. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в апреле составил 48,1, по сравнению с мартом показатель упал на 3,2 процентного пункта, PMI средних и малых предприятий замедлился на 1 процентный пункт до 47,5 и 45,6 пункта соответственно.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства упал на 5,1 процентного пункта по сравнению с мартом и составил 44,4 пункта, при этом индекс новых заказов упал сразу на 6,2 процентного пункта, остановившись на отметке 42,6 пункта, что свидетельствует о значительном сокращении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в апреле снизился на 0,8 процентного пункта – до 46,5, оставшись ниже порога в 50 пунктов, это указывает на сокращение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости в апреле упал на 1,4 процентного пункта – до 47,2, это свидетельствует о некотором снижении востребованности рабочей силы в промышленности.

Тем временем индекс поставок сырья в апреле по сравнению с мартом снизился на 9,3 процентного пункта — до 37,2, оставшись ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на продолжающееся замедление поставок сырья.