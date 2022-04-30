МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, сообщается на сайте кабмина. Кабмин утвердил перечень отсрочки по уплате страховых взносов

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", доработав в части получения членами семей иностранных IT-специалистов вида на жительство в упрощённом порядке, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Добавляется, что законопроект направлен также на упрощение процедур получения этими гражданами вида на жительство в Российской Федерации.