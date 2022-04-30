АНКАРА, 30 апр — ПРАЙМ. Целью правительства Турции является снижение инфляции, после мая ситуация начнет регрессировать, заявил президент страны Тайип Эрдоган. В Италии рассказали, как евро попал в российскую "ловушку"

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%, соответствующий отчет обнародовал ранее председатель регулятора Шахап Кавджиоглу.

"Инфляция является проблемой не только в нашей стране, но и везде, особенно в развитых, странах из-за ухудшения состояния мировой экономики. Когда вы посмотрите на Америку или Европу сегодня, вы увидите самый высокий уровень инфляции. Есть, конечно, и периодические эффекты. Конечно, мы знаем о ситуации, которую эта проблема создает для наших граждан, и стараемся сделать все возможное для её устранения. Мы внимательно следим за всеми событиями и принимаем необходимые меры предосторожности. Пусть наш народ не беспокоится, мы преодолеем эту проблему. Наша цель – снизить инфляцию. Будем надеяться, что с теми шагами, которые мы предприняли и предпримем, после мая ситуация начнет регрессировать. Могу сказать, что к концу года это приведет к более позитивному направлению", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной — 14%, а лира постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.