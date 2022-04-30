МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые проживают в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, получат выплату по 10 тысяч рублей, соответствющий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 000 рублей", — говорится в тексте документа.