МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Страны Европы, в том числе и главная экономика региона Германия, оказалась под угрозой стагфляции. Это кошмарная комбинация высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. При этом, как пишет американское издание CNN, Франция уже погрузилась в это состояние. Как кризис вокруг Украины "разворачивает "глобальный энергетический мир

За январь — март этого года европейская экономика продемонстрировала снижение скорости роста. Это вызвано высокими темпами инфляции и первыми негативными последствиями конфликта на Украине.

Как следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала. Это более низкие темпы роста по сравнению с 0,3%, которые были зафиксированы в последние три месяца прошлого 2021 года.

При этом уровень инфляции потребительских цен в апреле достиг 7,5% в ЕС, это самый высокий показатель, зафиксированный за последние 25 лет. Главной причиной инфляции стали:

рост цен на электроэнергию,



удорожание продуктов питания.



Германия, являющаяся крупнейшей экономикой ЕС, сообщила о росте ВВП в 0,2%. Это более высокий показатель роста по отношению с четвертому кварталу 2021 года. Однако темпы экономической активности, вероятнее всего, замедлились к концу первого квартала 2022 года из-за начала спецоперации России.

"Экономические последствия украинского конфликта оказывают все более выраженное воздействие на краткосрочные показатели экономического развития с конца февраля", — пишет федеральное статистическое ведомство Германии.

В среду, 27 апреля, немецкое правительство понизило свой прогноз роста на этот год до 2,2%, предупредив о возможной рецессии, если поставки газа из России прекратятся.

Впрочем, Франция уже погрузилась в это состояние. "Вторая крупнейшая экономика Европы в первом квартале застопорилась: ВВП не вырос, а инфляция достигла нового рекордно высокого уровня. В результате потребители закрыли свои кошельки: в первые три месяца текущего года расходы домохозяйств снизились на 1,3%", — переводит текст статьи ИноСМИ.

В Италии еще более мрачная обстановка. В первом квартале 2022 года ВВП страны снизился.

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