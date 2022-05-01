МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Китайские регуляторы провели экстренное совещание с участием китайских и иностранных банков для обсуждения способов защиты зарубежных активов страны от американских санкций, аналогичных тем, что были введены в отношении России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. В Китае прокомментировали "самый жесткий ответ России"

Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

Как пишет Financial Times, китайские чиновники опасаются введения подобных мер против Пекина "в случае регионального военного конфликта или другого кризиса". По словам источников газеты, во внутренней конференции, которая состоялась 22 апреля, приняли участие в том числе представители центрального банка и министерства финансов КНР. Минфин страны отметил на встрече, что участие в ней принимают все крупные иностранные и китайские банки, работающие в Китае.

Отмечается, что совещание началось со слов высокопоставленного чиновника министерства финансов о том, что Пекин встревожила способность США и их союзников заморозить долларовые активы Банка России.

Согласно изданию, на встрече не упоминались конкретные сценарии, при которых КНР может столкнуться с санкциями, однако возможным поводом считается "китайское вторжение на Тайвань".

"Если Китай нападет на Тайвань, разъединение китайской и западной экономик будет гораздо более серьезным, чем (разъединение) с Россией, потому что экономическое влияние Китая затрагивает все части мира", — заявил один из источников газеты.

Еще один собеседник издания отметил, что "банковская система Китая не готова" к замораживанию своих долларовых активов или исключению из системы SWIFT.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.