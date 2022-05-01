МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Германия испытывает "инфляционный шок" в сфере розничной торговли продуктами питания, и это еще не конец, пишет Handelsblatt. В ФРГ подсчитали, что для отказа от газа из России надо остановить заводы

Отмечается, что цены в этом сегменте в марте выросли более чем на 6%, свежие овощи подорожали более чем на 14%, а растительное масло — на 17%.

По мнению экспертов, это далеко не конец ценовой спирали. "Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами", — отметил эксперт по защите прав потребителей и партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

По данным исследовательской компании GfK, 85% потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса будут расти и дальше. До эскалации украинского кризиса показатель составлял 77%.

Также издание отмечает ухудшение потребительского климата в ФРГ. В мае GfK прогнозирует понижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.

Отраслевой эксперт GfK Роберт Кечкес отметил, что бюджеты потребителей сократились из-за общего роста затрат. "У населения огромная неуверенность, удивительным образом сказывающаяся на покупательском поведении", — пояснил он.