МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. РФ должна зеркально отвечать на конфискацию собственности и заморозку резервов — нужно конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран.

"Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что на экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан, по словам политика, и так не работали на ее развитие.

"Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 миллиардов долларов.

Председатель Госдумы подчеркнул, что сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права. Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством.

"В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны", — дополняется в сообщении.