МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В немецком внешнеполитическом ведомстве назвали условие отмены санкций в отношении России. В частности, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, снять ограничения будет возможно только при выводе российских войск с территории Украины. СМИ: Чехия почувствует цены на газ в следующий отопительный сезон

"Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска", — пояснила дипломат.

Бербок отметила, что Брюссель как центр принятия решений Евросоюза больше не будет строить отношения с Москвой так, как это было прежде, а "ЕС не сможет положиться на обещания России".

Напомним, что на этой неделе стало известно и содержании шестого пакета санкций Евросоюза против России. По данным агентства Bloomberg, в него может войти в том числе полное эмбарго на российскую нефть: блок стран собирается предложить ввести полный запрет на это сырье к концу 2022 года. Помимо этого, предлагается отключить ряд банков РФ и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT. Также рассматриваются возможности ввода ограничений на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий и на покупку недвижимости.