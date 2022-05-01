МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением добавить семь выходных дней к 28 дням ежегодного отпуска. Об этом он заявил на праздничной акции партии, приуроченной к 1 мая.

"ЛДПР предлагает добавить семь выходных к 28 дням ежегодного отпуска, которые положены россиянам. Их можно будет использовать по своему усмотрению. Или на Новый год, или на майские праздники", — отметил парламентарий.