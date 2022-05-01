МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Переход на новую схему оплаты газа необходим, чтобы у России не конфисковали эти средства, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. В Венгрии сказали, сколько стран ЕС согласились платить за газ в рублях

В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос "Италия обеспокоена тем, что Россия прекращает поставки газа, что происходит?", министр заявил, что "происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить".

"У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти", — сообщил он.

По словам Лаврова, "это стало возможным, потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам)".

"Захотели "наказать" Россию – своровали", — добавил он.

Сергей Лавров заметил, что "сейчас нам предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них".

"Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина", — добавил он.

Министр задался вопросом, почему западные журналисты не говорят об этом . "Где честная журналистика?", — сказал Лавров.

По его словам, "теперь мы предложили, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в "Газпромбанк", а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история". Он добавил, что "наши партнеры прекрасно об этом знают". "Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого", — отметил Лавров.

"Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки", — заключил он.