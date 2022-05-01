БЕРЛИН, 1 мая — ПРАЙМ. Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий на Украине, об этом канцлер Олаф Шольц заявил на мероприятии в Дюссельдорфе по случаю Первого мая. В Германии рассказали, когда смогут отказаться от российской нефти

"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения… Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим", — приводит слова Шольца агентство dpa.

По словам канцлера, сейчас Украина, будучи одним из основных поставщиков зерна, в значительной степени ограничена в своих возможностях для экспорта.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее сообщила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6%, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2% к февралю, на зерновые — на 17,1%, в том числе на пшеницу (на 19,7%), на сахар — на 6,7%.