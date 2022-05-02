МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В России начинается короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, выходные продлятся по 3 мая включительно. В Госдуме предложили добавить россиянам еще семь выходных дней

Ранее в Роструде пояснили, что 1 мая – День весны и труда – относится к праздничным нерабочим дням. Кроме того, правительство решило перенести выходной с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая.

В ведомстве указали на то, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад.

Работникам, которым не установлен оклад, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями либо локальным нормативным актом.