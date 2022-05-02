МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В апрельский рейтинг наиболее высокооплачиваемых строительных вакансий в России вошли предложения работы сварщиком с сертификатом Национального агентства контроля сварки, прорабом, монтажником дверей и сметчиком-замерщиком, сообщили РИА Новости в сервисе по подбору персонала "Работа.ру". Глава Банка России оценила ситуацию на рынке труда

Сварщик НАКС может претендовать на одну из самых высоких заработных плат — до 287 тысяч рублей. Столько готовы платить в Новом Уренгое специалисту, который будет заниматься сваркой мостовых сооружений.

До 250 тысяч рублей может зарабатывать в Москве монтажник дверей. Он должен будет разгружать двери на объекте, демонтировать старые дверные конструкции и осуществлять монтаж новых, отделку и окраску откосов после установки, установку доборов. На аналогичный доход, также в столице, может рассчитывать прораб и сметчик-замерщик.

"Так, от прораба ждут опыт на похожей должности в отделочных работах от одного года, уверенное знание технологий внутренней отделки помещений, отличные организаторские навыки и ответственный подход к работе. Среди обязанностей — организация проведения работ на объекте, открытие и закрытие объектов, контроль качества выполнения работ и руководство мастерами", — отметил собеседник агентства.

В Ямало-Ненецком автономном округе ищут мастера буровой с заработной платой до 215 тысяч рублей. Для иногородних предоставляются условия для проживания. Геологу в испытаниях в Олекминске готовы платить до 185 тысяч рублей. Вакансия подразумевает вахтовый метод. От 180 тысяч рублей может получать машинист бульдозера на тяжелой технике в Благовещенске.

Сервис указал также такие вакансии, как монтер пути (в Иркутской области готовы платить до 160 тысяч рублей), фрезеровщик в Москве (также до 160 тысяч рублей), маляр мебельного производства (до 150 тысяч рублей).