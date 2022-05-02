МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, а зарплата за ними не поспевает, что приводит к сокращению доходов домохозяйств, невиданному с момента начала регистрации экономических данных в 1956 году. Об этом пишет The New York Times. В Германии ожидают дальнейшего подорожания продуктов

Инфляция в стране росла и до начала спецоперации России на Украине. Происходил рост цен на природный газ, отмечались перебои в цепочках поставок после карантина из-за пандемии. Украинские события резко подтолкнули цены на нефть и газ еще выше.

Скачок стоимости жизни особенно тревожит пожилых людей и других лиц с более низкими или ограниченными доходами, например, тех, кто живет на государственные пенсии и пособия по инвалидности — они остались в основном на прежнем уровне, даже несмотря на рост инфляции.

Так, 77-летняя Морин Харт, бывшая библиотекарша, живет на фиксированный доход после того, как боли в бедре и спине в результате падения вынудили ее досрочно выйти на пенсию. Счета за газ и электричество для ее жилища в Клактон-он-Си, приморском городке к востоку от Лондона, в апреле выросли более чем втрое, равно как и счета за коммунальные услуги по всей Британии, когда правительство ослабило ограничение на платежи за электроэнергию. Чтобы сэкономить деньги, Харт сократила поездки на такси, которым пользуется, чтобы навестить живущего в другом городе своего сына, и не прибавляет отопление, даже если низкая температура воздуха усугубляет ее боль.

"Вы никогда не задумывались, что окажетесь в числе тех, кто не сможет позволить себе обогреться, — сказала Харт. — Должно быть, есть еще тысячи людей, которые, как и я, думают: что же пошло не так?"

По ее словам, вся ее семья и друзья говорят одно и то же — на чем еще они должны экономить. В ФРГ подсчитали, что для отказа от газа из России надо остановить заводы

52-летняя Максин Уильямс из Ливерпуля сказала, что сохранение тепла для нее важно с медицинской точки зрения, так как она страдает расстройством соединительной ткани — синдромом Элерса-Данлоса. Поскольку в апреле ее счет за электроэнергию удвоился, Уильямс сократила свой еженедельный список покупок до предметов первой необходимости, стала готовить еду в микроволновой печи вместо духовки и перестала смотреть цифровое телевидение. Ее пособие по инвалидности в этом году практически не изменилось.

"У меня нет возможности просто включить отопление, потому что не могу себе этого позволить", — сказала она, добавив, что от этого ее еще больше тошнит и мучают боли.

Ранее в апреле правительство подняло верхний потолок цены на энергоносители, которые меняются вслед за мировыми ценами на газ, на 54%. Этот шаг затронул 22 миллиона домохозяйств. Ожидается, что лимит, который обновляется два раза в год, снова повысится в октябре, в преддверии зимних холодов.

Происходящее на Украине не только обещает высокие счета за электроэнергию в обозримом будущем, но и приводит к росту цен на продукты питания, поскольку Украина и Россия являются крупными экспортерами пшеницы, кукурузы, ячменя и растительного масла. Ожидается, что общая инфляция в Британии в конце этого года достигнет пика в 9%. Согласно данным, опубликованным правительством в пятницу, более 90% заявили что их стоимость жизни увеличилась за две недели в апреле, в основном из-за счетов за еду и электроэнергию.

На улицы городов по всей стране вышли тысячи демонстрантов в знак протеста против резкого роста стоимости жизни. Многие люди, которые уже сократили свои семейные бюджеты, проделывают эту процедуру их еще раз, отказываясь от еды и, в самых крайних случаях, на время отключая электричество и газ.