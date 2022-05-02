МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле вырос до 57,8% с мартовских 57,1%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Трамп: при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

Соответствующий релиз опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в понедельник, 2 мая, в 17.00 мск.

Кроме того, в 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в апреле снизился до 55,3 пункта с 56,5 пункта в марте, как и показала предварительная оценка.