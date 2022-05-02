МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махута сообщила, что страна внесла в санкционный список 170 российских сенаторов, а также шесть компаний оборонного сектора из-за ситуации на Украине. В МИД Германии назвали условие отмены санкций

Согласно коммюнике, "последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора". Подробности не приводятся.

Новая Зеландия ранее ввела санкции против Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, крупнейших банков РФ, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Они не смогут въезжать в страну. Также им отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие указанным лицам суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств РФ и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию.

Кроме того, с 25 апреля страна ввела дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт.