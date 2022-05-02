МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле снизился до 55,5 пункта с 56,5 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Евростат оценил изменения годовой инфляции в еврозоне

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 55,3 пункта.

Отмечается также, что показатель оказался на минимуме более чем за год.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 54,6 пункта со значения марта в 56,9 пункта. Аналитики ожидали снижения до 54,1 пункта.

Во Франции индикатор вырос до пункта с 55,7 пункта в апреле с 54,7 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателя на уровне 55,4 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.