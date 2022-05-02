ВАРШАВА, 2 мая — ПРАЙМ. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил журналистам, что республика настаивает на новых санкциях в отношении РФ. Аналитики спрогнозировали доходы России от нефти и газа в 2022 году

По его словам, "санкции, которые были введены в данный момент, были очень хорошим, очень важным шагом, но точно недостаточным, потому, что Россия очень активно ищет способы обходить эти санкции".

"Россия до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые – от денег за нефть и за газ…", — пояснил он.

Яблоньский настаивает на как можно скорейшем введении новых санкций. "Мы очень однозначно говорим, что эмбарго должно быть введено как можно скорее, а если есть препятствия, которые в какой-то степени понятны из-за отсутствия диверсификации в некоторых странах, то должны быть введены переходные меры таможенного характера или другого характера, которые бы отбивали охоту обходить санкции", — заявил он.

Замглавы МИД Польши также выступает за введение финансовых санкций вплоть до конфискации денежных средств. По его мнению, из этих средств будет оплачено восстановление Украины, "с этих средств мы профинансируем затраты, которые эта война принесла Украине, а также европейским экономикам".