БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Индия, Сенегал, ЮАР и Индонезия будут приглашены на саммит "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня в Эльмау (Бавария). В Кремле высказались о приглашении Путина на саммит G20

Германия в 2022 году является страной-председательницей в G7. Ранее СМИ сообщали, что Берлин якобы мог отказаться приглашать Индию из-за ее нейтральной позиции в отношении спецоперации РФ на Украине.