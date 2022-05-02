2022-05-02T15:24:00+03:00
2022-05-02T16:18:08+03:00
2022-05-02T15:24:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220502/836805903.html
Правительство Германии пригласит Индию на саммит G7
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Индия, Сенегал, ЮАР и Индонезия будут приглашены на саммит "Большой семерки", который пройдет 26-28... ПРАЙМ, 02.05.2022
экономика, новости, индия, g7, германия
https://cdnn.1prime.ru/images/83391/49/833914998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83391/49/833914998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83391/49/833914997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83391/49/833914997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83391/49/833914989.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83391/49/833914989.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836793053.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Индия, Сенегал, ЮАР и Индонезия будут приглашены на саммит "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня в Эльмау (Бавария).
Германия в 2022 году является страной-председательницей в G7. Ранее СМИ сообщали, что Берлин якобы мог отказаться приглашать Индию из-за ее нейтральной позиции в отношении спецоперации РФ на Украине.