МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 55,4% с 57,1% в марте, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста индикатора до 57,6%.

При этом индекс занятости в промышленности страны также снизился, до 50,9% с уровня марта в 56,3%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.