БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Глава МВД ФРГ Ненси Фэзер на фоне конфликта на Украине рекомендовала немцам сделать дома запас продуктов и лекарств на случай чрезвычайных ситуаций. Берлин считает, что Германия может отказаться от импорта российской нефти

"Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов", — заявила министр газете Handelsblatt.

Фэзер подчеркнула, что и государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".

Министр рекомендовала гражданам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения, который предусматривает набор продуктов на случай ЧС из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.

В список входят 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Кроме того, в запас на десять дней следует отложить 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 грамм жиров и масел, другие продукты по собственному вкусу, например, мед или шоколад.

На сайте ведомства есть другие рекомендации, например, о необходимом запасе лекарств в домашней аптечке на случай ЧС.