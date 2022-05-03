МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В России нужно вернуть трудоустройство по распределению после окончания вуза, заявил в разговоре с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию

"Трудоустройство по распределению требуется во всем, что связано с оборонным комплексом. Все, что связано непосредственно с производством, с дорогами, с мостами, с метро, с оборонным комплексом. Это делать необходимо. Юристы, экономисты — потихоньку этот тренд отходит. Они, конечно, необходимы, готовить их надо, но не столько, сколько в 1990-е годы", — сказал он.

Депутат добавил, что при нынешнем санкционном давлении Запада на Россию это решение будет правильным. "К этому надо возвращаться. Я помню, как нам это не нравилось, но тогда на каждом заборе было написано: "требуется" и устроиться было не проблемой. Распределение было четким — три года обязан отработать после окончания высшего учебного заведения или после среднего специального учебного заведения. Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать", — сказал Алехин, добавив, что также следует вернуться к пятилетнему обучению в вузах.

Собеседник агентства подчеркнул, что если молодой специалист не работает в своей профессии, то все его знания, полученные в вузе, теряются. "Если молодой человек не работает по специальности, он просто деквалифицируется и работает кем попало. Он ищет другую работу, хотя государство его готовило к другим должностям", — отметил он.