МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран и поручил кабмину в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями. Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия Запада

Документ запрещает вывозить за пределы России производимые в ней продукцию и сырье, если их поставки осуществляются в пользу находящихся под санкциями лиц.

"Постановляю… обеспечить применение следующих специальных экономических мер:… запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации продукции и (или) сырья, производство и (или) добыча которых осуществляются на территории РФ, при условии, что такие продукции и (или сырье) поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, и (или) лицами, находящимися под санкциями, в пользу иных лиц", — сказано в документе.

Также запрещается исполнять обязательства по сделкам, совершать финансовые операции перед компаниями и лицами, находящимися под ответными санкциями России.

"Запрет федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ: исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме; осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями", — говорится в указе.

Кроме того, различным структурам и физлицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные санкции.

"Запрет федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ: совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры (лица, находящиеся под санкциями)", — сказано в тексте документа.

Указ об ответных экономических мерах вступает в силу с момента опубликования и действует до его отмены.