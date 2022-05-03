МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Правительство России поручило Минфину и Росимуществу при подготовке проектов для участия в заседании совета директоров и при формировании позиции акционера в Российском национальном коммерческом банке не выплачивать дивиденты по итогам 2021 года в целях увеличения собственного капитала банка, соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации. Цены на нефть замедлили темпы снижения к вечеру вторника

"Минфину и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера — Российской Федерации в Российском национальном коммерческом банке (публичное акционерное общество) не предусматривать выплату дивидентов по итогам 2021 года в целях увеличения его собственных средств (капитала)", — говорится в документе.