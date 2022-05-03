МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Власти Мексики, Боливии, Аргентины и Чили, которые располагают запасами лития, обсуждают создание ассоциации для обмена технологиями разведки и добычи минерала, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Аналитики оценили, как изменятся процентные ставки в США и Британии

"Была коммуникация с президентом Боливии, у него, в свою очередь, есть диалог, как и у нас, с президентом Аргентины, у которых тоже есть литий, и с президентом Чили с целью создания ассоциации и взаимной помощи", — заявил политик в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блогах правительства.

По словам Лопеса Обрадора, страны намерены совместно работать над технологиями разведки и переработки лития.

Сенат Мексики в конце апреля одобрил по примеру Боливии национализацию лития в стране. В Чили и Аргентине в отрасли работают частные компании, однако правительства этих стран также заинтересованы в самостоятельной разработке минерала.