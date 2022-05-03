МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Объем торговли Евросоюза агропродовольственными товарами увеличился в январе в годовом исчислении на 25%, составив 28,3 миллиарда евро, говорится в сообщении Еврокомиссии. Страны-производители лития Латинской Америки обсуждают ассоциацию

"Общий объем торговли агропродовольственными товарами ЕС в январе 2022 года достиг 28,3 миллиарда евро, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 16% больше, чем в среднем за три года", — говорится в релизе.

Экспорт составил 15,8 миллиарда евро, а импорт — 12,5 миллиарда евро, увеличившись в годовом исчислении на 16% и 38% соответственно.

Как следует из "Мониторинга по торговле ЕС агропродовольственными товарами" Еврокомиссии, больше всего экспорт вырос в Великобританию — на 894 миллиона евро или на 36%, до примерно 3,4 миллиарда евро. Затем по объёму роста следуют США — плюс 323 миллиона или 21%, до почти 1,9 миллиарда евро и Россия — увеличение на 137 миллиона евро или 26%, до 659 миллиона евро.

Как уточняет ЕК, на Британию, США и Китай приходится 40% всего экспорта агропродовольственной продукции ЕС, эти страны были основными направлениями поставок в январе. При этом произошло снижение экспорта в Китай на 414 миллионов евро или на 28% в годовом исчислении — до менее 1,1 миллиарда евро.

Самый серьёзный прирост импорта был в январе из Соединённого королевства — на 598 миллионов евро или на 137%, до чуть более одного миллиарда евро, Украины — на 489 миллионов евро или 88%, также до чуть более одного миллиарда евро, и Бразилии — на 400 миллионов евро, 54%, до 1,1 миллиарда евро.

Крупнейшими поставщиками такой продукции для Евросоюза в январе были США, Бразилия и Украина.