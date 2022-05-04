МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В России со среды начинается короткая рабочая неделя, она закончится четырехдневными выходными. В Госдуме предложили добавить россиянам еще семь выходных дней

Ранее в Роструде пояснили, что 1 мая – День весны и труда – относится к нерабочим праздничным дням, по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.

Короткая рабочая неделя закончится длинными, продолжительностью в четыре дня, выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая.

Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад, обратили внимание в Роструде. Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, когда они к работе не привлекались, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер этих выплат устанавливается коллективным договором, соглашениями либо локальным нормативным актом.