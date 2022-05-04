МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Госдума в мае может принять в первом чтении законопроект "О внешней администрации по управлению организацией", пишут "Известия". Мантуров пообещал работу сотрудникам компаний, покинувших Россию

Документом предлагается для защиты национальных интересов России закрепить в законодательстве механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний.

Глава комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что рассмотрение законопроекта планируется сразу после праздников. "Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство", — сообщил он.

Как говорится в пояснительной записке, внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено по решению суда. При этом иностранцы прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а сам бизнес — иметь существенное значение для обеспечения стабильности российской экономики. Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или глава субъекта федерации, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация. Предложение рассматривается межведомственной комиссией при Минэкономразвития

В числе критериев — производство товаров первой необходимости. Также речь идет об организациях, которые являются единственными производителями определенных видов продукции. Основаниями для назначения внешнего управления будут прекращение управления деятельностью организации в нарушение законодательства России, перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек, необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей и (или) переориентации зависимых значимых производств.

В качестве внешней администрации суд может назначить госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ" или иную организацию, предложенную межведомственной комиссией и согласованную с главой субъекта.

В большинстве фракций парламента и в бизнес-объединении "Опора России" поддерживают инициативу. Эксперты также считают, что закон нужно принимать как можно быстрее, поскольку несколько сотен тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет без налогов.