МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ АНОНСИРОВАЛА МАСШТАБНЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ "ПОМОЖЕТ ЕЙ В ЕЕ БУДУЩЕМ В ЕС"
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https://1prime.ru/state_regulation/20220504/836814258.html
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ АНОНСИРОВАЛА МАСШТАБНЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ "ПОМОЖЕТ ЕЙ В ЕЕ БУДУЩЕМ В ЕС"
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220504/836814258.html
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