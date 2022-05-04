2022-05-04T10:00:48+03:00

2022-05-04T10:00:48+03:00

2022-05-04T10:00:48+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220504/836814258.html

Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине

Экономика

Новости

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https://россиясегодня.рф

ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ АНОНСИРОВАЛА МАСШТАБНЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, КОТОРЫЙ "ПОМОЖЕТ ЕЙ В ЕЕ БУДУЩЕМ В ЕС" Новость дополняется ПРАЙМ, 04.05.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60