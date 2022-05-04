МОСКВА, 4 мая — Прайм. ЕС предложил включить в шестой пакет санкций ОАО "Беларуськалий" ­­"Белорусской калийной компании" и белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", передает агентство Блумберг со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. В ЕС готовят новые санкции против банков и нефти

По сообщению агентства, ЕС обдумывает ввести санкции в отношении ОАО "Беларуськалий", и его экспортного подразделения — "Белорусской калийной компании", в рамках следующего пакета мер. Данное предложение государства-члены обсудят в среду.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT

Блумберг сообщает, что ЕС добавит отключение ряда белорусских банков от международной межбанковской системы SWIFT в шестой пакет санкций.

Новый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет одобрен на этой неделе, передает агентство со ссылкой на источник.