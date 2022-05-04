МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности, выросло за год примерно на 40 миллионов, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (ГНАФК) — международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов. В Иране оценили перспективы возникновения дефицита продовольствия в мире

Согласно документу, в результате "тройной токсичной комбинации" конфликтов, экономических потрясений и экстремальных погодных явлений в 2021 году по меньшей мере 193 миллиона человек оказались в 53 странах под угрозой голода.

"Эти цифры также являются суровым предупреждением о тревожной тенденции: острая нехватка продовольствия неуклонно растет в течение последних нескольких лет", — сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). В докладе указывается, что крупнейшими странами, которых затронул продовольственный кризис, стали Афганистан, Эфиопия и Йемен.

Ранее ФАО поясняла, острое отсутствие продовольственной безопасности возникает тогда, когда ввиду невозможности потреблять достаточное количество пищи опасности подвергается жизнь человека или источники его средств к существованию. В рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC или ККС) эта ситуация соответствует стадиям отсутствия продовольствия с 3-ю по 5-ю.

Последняя пятая стадия означает "голод или гуманитарную катастрофу": в ней находится порядка 570 тысяч жителей Эфиопии, Южного Судана, Йемена и южных районов Мадагаскара. Для них требуются "срочные действия для предотвращения повсеместного краха источников средств к существованию, голода и смерти", — сообщает ФАО.

Наихудшая ситуация в сфере продовольственных кризисов сложилась в Демократической республике Конго. За ней расположились Афганистан, Эфиопия, Йемен и северо-запад Нигерии. Позиции с 5-й по 10-ю занимают Сирия, Судан, Южный Судан и Гаити.

"В этих 10 странах и территориях проживало почти 134 миллиона из 193 миллионов человек, страдающих от острого голода в 2021 году", — сообщает доклад.