2022-05-04T13:28:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220504/836816620.html
В Кремле рассказали о цене, которую платит Запад за санкции против России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что, "если говорить о санкционном поприще, санкционных... ПРАЙМ, 04.05.2022
экономика, новости, дмитрий песков, санкции против рф, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что, "если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран — оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену.
Песков отметил, что Запад уже платит большую цену.
"Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", — сказал он.