МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что, "если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран — оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. В Кремле оценили планы ЕС запретить импорт российской нефти

Песков отметил, что Запад уже платит большую цену.

"Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", — сказал он.