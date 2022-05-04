МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Указ об ответных экономических мерах России подлежит безусловному исполнению, вопросы привлечения за их неисполнение могут регулироваться дополнительно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин запретил исполнять обязательства по сделкам, совершать финансовые операции перед компаниями и лицами, находящимися под ответными санкциями РФ. Различным структурами и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные санкции.

"В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об ответственности за неисполнение указа.

На вопрос, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании, Песков ответил утвердительно.

"Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет", — уточнил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что все детали этого указа будут определяться правительством.