Путин отметил важность поддержки рынка труда в России
Путин: поддержка рынка труда - одно из основных направлений деятельности правительства России
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе встречи с министром труда Антоном Котяковым, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.
Он также отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.
Президент попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.