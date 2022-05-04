МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе встречи с министром труда Антоном Котяковым, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Глава Минтруда рассказал Путину о ситуации на рынке труда в России

Он также отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.

Президент попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.