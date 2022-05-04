МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что ситуация на рынке труда в стране является достаточно стабильной, число безработных в стране не растет. По его словам, на сегодняшний день есть около 3,1 миллиона безработных. Путин отметил важность поддержки рынка труда в России

Министр отметил, что порядка 98 тысяч россиян находятся в простое и около 110 тысяч — в формате неполной занятости. В стране развернут оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд.

Котяков сообщил, что порядка 1,5 миллионов россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 миллиардов рублей. Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства.

"Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, — это 1,9 миллиона вакансий", — сказал он.

По мнению министра, это достаточно хороший показатель, "который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда".