МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Новый санкционный пакет Евросоюза затронет военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Заседание ФРС задаст рынкам новую траекторию

По его словам, в Брюсселе сегодня обсуждается шестой пакет санкций против России, значительным пунктом которого станет запрет импорта нефтепродуктов и нефти.

"Исключение дальнейших банков, особенно крупнейшего российского банка "Сбербанк" из системы SWIFT, белорусские банки также охвачены. Особенно мощные санкции — против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии", — сказал Шалленберг по итогам заседания кабмина Австрии.

Он добавил, что в обновленный санкционный список попадут и новые лица.

После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.