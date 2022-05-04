МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ рекомендовал российским компаниям-экспортерам и импортерам сообщать министерству финансов о случаях нарушения их имущественных интересов со стороны недружественных государств.

"Минфин России рекомендует российским организациям-участникам внешнеэкономической деятельности направлять в адрес министерства финансов Российской Федерации информацию о нарушении их имущественных интересов со стороны органов власти недружественных государств", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Западные страны в ответ на российскую спецоперацию по демилитаризации Украины ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции: всего было принято пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. В рамках санкций была заморожена почти половина золотовалютных резервов РФ. Кроме того, в ряде стран были прияты или готовятся инициативы по аресту активов российского бизнеса и частных лиц за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.