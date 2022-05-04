МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился до 57,1% с 58,3% в марте, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 мая

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, наоборот, роста показателя до 58,5%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле опустился до 49,5% с 54% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.