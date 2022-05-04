МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов сообщает, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая. Чехии потребуется отсрочка перед вводом ЕС эмбарго на российскую нефть

"Блок (ЕС) планирует завершить работу над пакетом (санкций) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая", — говорится в сообщении агентства.

Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможный запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны, заявив, что данное решение только поможет конкурентам Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов.

"Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами, заявив, что эта мера лишь поможет конкурентам Европы", — говорится в сообщении агентства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.