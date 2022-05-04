МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового — седьмого — пакета санкций против России. Альтернатив российской нефти для Болгарии в данный момент нет

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.

По словам главы МИД Эстонии, Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и сейчас важно двигаться дальше.

"Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", — приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД.